«Ювентус» проявляет интерес к возможному подписанию бывшего полузащитника «Милана» Франка Кессиэ.

Франк Кессиэ globallookpress.com

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, ивуарийский футболист пока не продлил контракт с «Аль-Ахли», который истекает 30 июня. Саудовский клуб предлагал ему двухлетний контракт с годовым окладом в 12 миллионов евро, но Кессиэ отказался и приостановил переговоры.

По информации из источников, Кессиэ хочет вернуться в Италию, и «Ювентус», который интересовался его услугами в последние месяцы, может активизировать усилия по его трансферу в ближайшее время.

В прошлом сезоне Кессиэ сыграл 26 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забив пять голов и отдав три результативные передачи.