Английский форвард Гарри Кейн прокомментировал победу над Новой Зеландией в товарищеском матче, отметив, что качество газона серьёзно сказалось на игре команды.

Гарри Кейн globallookpress.com

Англичане добились минимального успеха со счётом 1:0, а единственный мяч во встрече забил именно Кейн. После финального свистка капитан команды признался, что состояние поля не позволило сборной продемонстрировать свой лучший футбол.

«Поле было далеко не идеальным. Оно существенно осложняло нашу игру и не позволяло действовать так, как мы привыкли», — приводит слова Кейна Sky Sports.

Следующий контрольный матч сборная Англии проведёт 10 июня против Коста-Рики. Уже 17 июня команда Томаса Тухеля стартует на чемпионате мира 2026 года поединком с Хорватией.