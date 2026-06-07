Сборная Аргентины уверенно переиграла команду Гондураса со счетом 2:0 в товарищеском матче.
Первый мяч аргентинцы забили на 37-й минуте. Лаутаро Мартинес успешно реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд.
После перерыва действующие чемпионы мира закрепили преимущество: на 55-й минуте отличился Джулиано Симеоне.
Для Аргентины эта встреча стала частью подготовки к чемпионату мира 2026 года. На групповом этапе мирового первенства команда Скалони выступит в квартете J, где её соперниками станут сборные Алжира, Австрии и Иордании.
Напомним, аргентинцы являются действующими чемпионами мира.
Результат матча
АргентинаБуэнос-Айрес2:0ГондурасТегусигальпа
1:0 Лаутаро Мартинес 37' пен. 2:0 Джулиано Симеоне 55'
Аргентина: Хуан Муссо (Santiago Beltran 81'), Николас Отаменди (Joaquin Freitas 86'), Лисандро Мартинес (Кристиан Ромеро 63'), Николас Тальяфико (Родриго Де Пауль 46'), Валентин Барко (Факундо Медина 46'), Агустин Джай, Джовани Ло Чельсо (Алексис Мак Аллистер 63'), Эксекиэль Паласиос (Николас Капальдо 81'), Тьяго Альмада (Энцо Фернандес 63'), Джулиано Симеоне (Tomas Aranda 81'), Лаутаро Мартинес (Хосе Мануэль Лопес 63')
Гондурас: Дениль Мальдонадо (Exon Arzu 62'), Ригоберто Ривас (Clinton Bennett 78'), Луис Пальма (Cristian Canales 83'), Кервин Арриага (Alejandro Reyes 62'), Джозеф Росалес (Jeffry Miranda 78'), Jorge Benguche (Keyrol Figueroa 46'), Dereck Moncada (Luis Vega 62'), Edwin Rodriguez (Дэвид Очоа 62'), Giancarlos Sacaza (Jose Aguilera 78'), Cristopher Melendez (Kevin Guiti 83'), Edrick Menjivar (Luis Ortiz 82')
Жёлтые карточки: Валентин Барко 31', Лисандро Мартинес 49', Факундо Медина 72', Николас Капальдо 90+1' — Дениль Мальдонадо 52'