Для Аргентины эта встреча стала частью подготовки к чемпионату мира 2026 года. На групповом этапе мирового первенства команда Скалони выступит в квартете J, где её соперниками станут сборные Алжира, Австрии и Иордании.

После перерыва действующие чемпионы мира закрепили преимущество: на 55-й минуте отличился Джулиано Симеоне .

Первый мяч аргентинцы забили на 37-й минуте. Лаутаро Мартинес успешно реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд.

Сборная Аргентины уверенно переиграла команду Гондураса со счетом 2:0 в товарищеском матче.

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