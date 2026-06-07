Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти остался доволен выступлением нападающего Эндрика в товарищеском матче против Египта, который завершился победой «селесао» со счётом 2:1.

Карло Анчелотти globallookpress.com

После игры итальянский специалист отметил, что Эндрик обладает всеми качествами, необходимыми для успешных выступлений за национальную команду.

«Эндрик имеет всё, что нужно футболисту сборной Бразилии. Это очень мощный игрок, который отлично чувствует пространство в штрафной площади соперника и умеет завершать атаки.

Для нас это очень важный футболист. У каждого игрока есть свои сильные стороны, и все они помогают команде добиваться результата», — приводит слова Анчелотти Globo.

На групповом этапе ЧМ-2026 бразильцы сыграют против Марокко, Шотландии и Гаити.