Церемония исполнения гимнов на чемпионате мира по футболу 2026 года претерпит изменения, как сообщает L’Équipe.

Кубок чемпионата мира globallookpress.com

Все игроки, включенные в заявку на матч, будут выходить на поле и выстраиваться в круг лицом друг к другу для прослушивания гимнов своих сборных.

Чемпионат мира стартует 11 июня. В дебютном матче встретятся команды Мексики и ЮАР. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.

Турнир пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике. Финальный матч состоится 19 июля. В соревнованиях примут участие 48 команд.