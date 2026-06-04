На официальном сайте итальянского футбольного клуба «Наполи» было объявлено об уходе Антонио Конте с поста главного тренера.

Антонио Конте globallookpress.com

«Футбольный клуб "Наполи" объявляет о достижении соглашения с Антонио Конте и его тренерским штабом о расставании до истечения срока действия их контрактов. За два сезона под его руководством "Наполи" завоевал четвёртый чемпионский титул 23 мая 2025 года и Суперкубок Италии 22 декабря!» — написано в сообщении клуба.

По итогам сезона 2025/2026 команда заняла второе место в итальянской Серии А.