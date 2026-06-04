Главный тренер сборной Буркина‑Фасо Амир Эддин Абду высказался о предстоящем товарищеском матче против команды России.

«Хотел бы поблагодарить Волгоград и организаторов за теплый прием. Также благодарны "Ротору" за то, что предоставили поле нам для тренировок. Чемпионаты для большинства наших игроков давно закончились, потому мы использовали время, чтобы хорошо подготовиться к игре. Мы могли здесь нормально готовиться к предстоящему матчу, пока сборная России играла в Египте.

Кого могу выделить из россиян? Безусловно, хотелось бы выделить Батракова. Довольно мобильный и быстрый футболист. Также Головин. Вообще Россия хорошая сильная команда. У нее были неудачные результаты, потому явно они хотят победить. Будет интересная игра», — цитирует Абду «Матч ТВ».

Встреча пройдет 5 июня в Волгограде. Начало — в 20:00 мск.