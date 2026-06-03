Кандидат на пост президента мадридского «Реала» Энрике Рикельме выступил с громким заявлением в адрес «Барселоны», допустив, что не будет против вылета каталонского клуба во второй дивизион испанского футбола.

По словам Рикельме, он не скрывает негативного отношения к принципиальному сопернику и даже заявил, что был бы рад подобному развитию событий. В частности, он отметил, что не испытывал бы проблем с возможным исчезновением «Барселоны» с высшего уровня соревнований.

«Я хочу видеть "Барселону" в Сегунде. Пожалуйста. Я был бы этому рад», — цитирует Рикельме Cope.

Ранее действующий президент «Реала» Флорентино Перес объявил о проведении досрочных выборов главы клуба, которые состоятся 7 июня. В борьбе за пост зарегистрированы два кандидата — сам Перес и Рикельме.