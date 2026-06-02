Российский тренер Юрий Семин высказался по поводу перспектив сборной Бразилии на ЧМ-2026, которую возглавляет Карло Анчелотти.

«Я всегда болею за команды Анчелотти. Он мне симпатичен и как тренер, и как человек. Да и футболистом был классным. Что отличает Анчелотти? Во-первых, у него не бывает конфликтов с игроками. Со всеми находит общий язык. Потрясающий психолог! Во-вторых, где бы ни работал — везде добивался результата.

Сможет ли привести бразильцев к титулу? Объективно, шансов немного. Для меня фавориты — Франция, Испания и Аргентина. Но мы же знаем, что Анчелотти чудотворец. Еще и везучий. Если выиграет с Бразилией чемпионат мира, я не удивлюсь», — цитирует Семина «СЭ».

Последний раз сборная Бразилии становилась чемпионом мира по футболу в 2002 году.