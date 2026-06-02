Российский тренер Юрий Семин высказался по поводу перспектив сборной Бразилии на ЧМ-2026, которую возглавляет Карло Анчелотти.

Юрий Семин

«Я всегда болею за команды Анчелотти.  Он мне симпатичен и как тренер, и как человек.  Да и футболистом был классным.  Что отличает Анчелотти?  Во-первых, у него не бывает конфликтов с игроками.  Со всеми находит общий язык.  Потрясающий психолог!  Во-вторых, где бы ни работал — везде добивался результата.

Сможет ли привести бразильцев к титулу?  Объективно, шансов немного.  Для меня фавориты — Франция, Испания и Аргентина.  Но мы же знаем, что Анчелотти чудотворец.  Еще и везучий.  Если выиграет с Бразилией чемпионат мира, я не удивлюсь», — цитирует Семина «СЭ».

Последний раз сборная Бразилии становилась чемпионом мира по футболу в 2002 году.