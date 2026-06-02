Центральный защитник Данте объявил о завершении карьеры в возрасте 42 лет.

Его последним клубом была французская «Ницца», которой он помог сохранить прописку в Лиге 1.

Новым местом работы бразильца станет мюнхенская «Бавария», где он возглавит молодёжную команду. В составе немецкого клуба Данте играл с 2012 по 2015 год, став вместе с ней трёхкратным чемпионом Германии, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Также в карьере защитника были «Жувентуде», «Лилль», «Шарлеруа», «Стандард», менхенгладбахская «Боруссия» и «Вольфсбург».