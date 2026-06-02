Лондонский «Арсенал» определился с ключевыми направлениями усиления на предстоящее летнее трансферное окно.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство клуба планирует активную работу на рынке и намерено укрепить сразу несколько позиций. В приоритете — подписание вингера, центрального полузащитника и правого защитника. При этом не исключается, что состав может быть усилен и на других позициях в зависимости от доступных вариантов.

Минувший сезон стал для «канониров» историческим: команда впервые за 22 года завоевала титул чемпиона Англии.

Кроме того, подопечные Микеля Артеты дошли до финала Лиги чемпионов, где в драматичной серии пенальти уступили французскому «ПСЖ». Несмотря на поражение, сезон в целом стал подтверждением прогресса команды и её возвращения в число европейских топ-клубов.