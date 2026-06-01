«Манчестер Сити» намерен включиться в борьбу за полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса в летнее трансферное окно.

Морган Роджерс globallookpress.com

По информации TeamTalk, 23-летний англичанин входит в список приоритетных целей манчестерского клуба. Роджерс рассматривается как возможная замена Бернарду Силве, который может покинуть команду на правах свободного агента.

При этом у «Сити» есть серьёзная конкуренция: интерес к игроку также проявляют «Челси», «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». Трансферная стоимость футболиста оценивается примерно в 80 млн евро.

В прошедшем сезоне Роджерс провёл 37 матчей в АПЛ за «Астон Виллу», забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.