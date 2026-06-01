Вингер «Барселоны» Рафинья объяснил, почему не выходит на поле на правом фланге атаки.

«Когда я пришел в "Барселону", я хотел играть только на правом фланге. Но я не могу конкурировать с Ламином Ямалем на его позиции: он исключительный талант! Поэтому мне пришлось адаптироваться к другим позициям», — приводит слова Рафиньи Globo.

По итогам прошедшего сезона чемпионата Испании «Барселона» набрала 94 очка и завоевала чемпионский титул, опередив мадридский «Реал» на восемь пунктов.

Рафинья сыграл за клуб 22 матча в Ла Лиге, в которых поразил ворота соперников 13 раз и отдал три голевые передачи.