Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти с иронией отреагировал на постоянные вопросы журналистов о состоянии Неймара, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Итальянский специалист отметил, что подобное внимание к форварду лишь подогревает интерес к национальной команде и будущему чемпионату мира.

«Это помогает журналистам, ведь если тема Неймара закончится, то что мы с вами будем обсуждать? Кроме того, все эти разговоры о Неймаре позволяют и мне оставаться в тонусе», — сказал Анчелотти Globo.

Напомним, Неймар пока не вернулся на поле после травмы и продолжает проходить восстановление.