Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес летом может пополнить ряды «Барселоны».

Как сообщает издание Mundo Deportivo, 26‑летний футболист рассматривается в качестве более дешёвой альтернативы Хулиану Альваресу из мадридского «Атлетико».

Ожидается, что Нуньес может расторгнуть контракт с саудовским «Аль‑Хилалем», за который выступает в последнее время, и подписать соглашение с каталонцами на правах свободного агента.

Известно, что зимой уругвайский форвард был исключён из заявки клуба ради подписания Карима Бензема. Всего в этом сезоне Нуньес сыграл 16 матчей, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.