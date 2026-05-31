В товарищеском матче сборная Мексики одержала победу над сборной Австралии со счетом 1:0.

Единственный гол на 28-й минуте матча забил Йохан Васкес. В стартовом составе мексиканской команды вышел полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес, а во второй половине игры на поле появился защитник «Локомотива» Сесар Монтес.

Результат матча

Мексика Мехико 1:0 Австралия Канберра

1:0 Хоан Васкес 28'

Мексика: Рауль Ранхель ( Гильермо Очоа 46' ), Хорхе Санчес ( Исраэль Рейес 46' ), Эдсон Альварес ( E.Lira 60' ), Хоан Васкес ( Обед Варгас 74' ), Орбелин Пинеда ( Сезар Уэрта 46' ), Альваро Фидальго ( Сесар Монтес 60' ), Алексис Вега ( Хесус Гальярдо 60' ), Гильермо Мартинес ( Сантьяго Хименес 46' ), Mateo Chavez ( Хулиан Киньонес 60' ), Луис Ромо ( Jesus Gomez 74' ), Луис Чавес ( Gilberto Mora 60' )

Австралия: Мэтью Райан, Коннор Меткалф ( Айдин Хрустич 67' ), Джордан Бос ( Азиз Бехич 80' ), Лукас Херрингтон ( Авер Мабиль 90' ), Гарри Суттар, Алессандро Чиркати, Джексон Ирвайн ( Кэмерон Бургесс 90' ), Мэтью Леки ( Nishan Velupillay 67' ), Мохамед Туре ( Nestory Irankunda 80' ), Aiden O'Neill ( Paul Okon-Engstler 67' ), Jacob Italiano ( Кай Тревин 67' )

Жёлтые карточки: Сезар Уэрта 52' — Jacob Italiano 32'