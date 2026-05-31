В товарищеском матче сборная Мексики одержала победу над сборной Австралии со счетом 1:0.
Единственный гол на 28-й минуте матча забил Йохан Васкес. В стартовом составе мексиканской команды вышел полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес, а во второй половине игры на поле появился защитник «Локомотива» Сесар Монтес.
Результат матча
МексикаМехико1:0АвстралияКанберра
1:0 Хоан Васкес 28'
Мексика: Рауль Ранхель (Гильермо Очоа 46'), Хорхе Санчес (Исраэль Рейес 46'), Эдсон Альварес (E.Lira 60'), Хоан Васкес (Обед Варгас 74'), Орбелин Пинеда (Сезар Уэрта 46'), Альваро Фидальго (Сесар Монтес 60'), Алексис Вега (Хесус Гальярдо 60'), Гильермо Мартинес (Сантьяго Хименес 46'), Mateo Chavez (Хулиан Киньонес 60'), Луис Ромо (Jesus Gomez 74'), Луис Чавес (Gilberto Mora 60')
Австралия: Мэтью Райан, Коннор Меткалф (Айдин Хрустич 67'), Джордан Бос (Азиз Бехич 80'), Лукас Херрингтон (Авер Мабиль 90'), Гарри Суттар, Алессандро Чиркати, Джексон Ирвайн (Кэмерон Бургесс 90'), Мэтью Леки (Nishan Velupillay 67'), Мохамед Туре (Nestory Irankunda 80'), Aiden O'Neill (Paul Okon-Engstler 67'), Jacob Italiano (Кай Тревин 67')
Жёлтые карточки: Сезар Уэрта 52' — Jacob Italiano 32'
Следующий товарищеский матч сборная Мексики проведет 5 июня против Сербии. На чемпионате мира 2026 года мексиканцы в группе A сыграют с ЮАР, Южной Кореей и Чехией.
Сборная Австралии 6 июня встретится в товарищеском матче со Швейцарией. На чемпионате мира 2026 года австралийцы будут соперничать в группе D с США, Турцией и Парагваем.