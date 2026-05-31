Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил вклад российского вратаря Матвея Сафонова в успех «ПСЖ», который ранее второй сезон кряду выиграл Лигу чемпионов.

«Результаты говорят сами за себя. Можно только порадоваться за нашего соотечественника. Очень приятно наблюдать в качестве победителя Лиги чемпионов нашего, российского футболиста. Такие достижения должны быть примером для подрастающего поколения футболистов.

Сафонов сделал свой вклад в этот успех "ПСЖ". Здесь сложно переоценить или недооценить кого‑то: всё‑таки футбол — командный вид спорта. Поэтому каждый вносит свою лепту в общую победу. Я же думаю, что Сафонов внес очень большой вклад в нынешнюю победу "ПСЖ" в Лиге чемпионов.

Любое достижение такого уровня — это не только в личную копилку, а ещё и очень большой плюс российскому футболу. Само собой, успех нашего вратаря — это и большая заслуга футбольного клуба "Краснодар", который воспитал Сафонова», — сказал Бояринцев «Матч ТВ».