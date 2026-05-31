Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал поражение лондонской команды от «ПСЖ» (1:1, по пенальти 3:4) в финале Лиги чемпионов.

«Хотя я болею за "Арсенал", и это никогда не изменится, нужно отдать должное тем, кто этого заслуживает, особенно когда речь идет о французском футболе. Луис Энрике и "ПСЖ" навсегда изменили историю французского футбола. То, чего они достигли, и особенно то, как они это сделали, не имеет себе равных во Франции. Я не видел, чтобы французская команда играла так хорошо и с такой уверенностью на европейской арене со времён "Марселя" в 1990-х годах», — приводит слова Анри L'Équipe.

Напомним, что «ПСЖ» второй год подряд стал победителем самого престижного турнира Европы.