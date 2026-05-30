Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин должен восстановиться к следующим товарищеским матчам сборной России.

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Костя должен сыграть за сборную России в следующих матчах. С ним всё нормально, травмы нет, рецидива никакого тоже. У каждого футболиста периодически возникают небольшие боли, да и 32 человека везти в Египет тоже смысла не было. Если бы было глобальное что‑то, Костю бы отпустили со сборов», — сказал агент игрока Алексей Сафонов «Матч ТВ».

Напомним, что Тюкавин не играл с Египтом (0:1) и даже не летал с командой в Каир. Дальше национальная команда сыграет 5 июня в Волгограде с Буркина‑Фасо, а через 4 дня — в Калининграде с Тринидадом и Тобаго.