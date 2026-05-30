В матче 15-го тура китайской Суперлиги между «Циндао Вест Кост» и командой российского тренера Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» была зафиксирована ничья 2:2.

Уже на второй минуте полузащитник «Шанхай Шэньхуа» У Си открыл счет в пользу своей команды. Однако на 45+2-й минуте Абдул-Азиз Якубу сравнял счет. В середине второго тайма, на 49-й минуте, бразильский нападающий Давидсон вновь вывел «Шанхай Шэньхуа» вперед. Но на 73-й минуте Чжу Чэньцзе спас свою команду от поражения, забив ответный гол и установив окончательный результат — 2:2.

Этот матч стал седьмым подряд без побед для «Шанхай Шэньхуа». Сейчас команда занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 очков после 15 сыгранных матчей. «Циндао Вест Кост», в свою очередь, находится на шестой позиции с 18 очками.