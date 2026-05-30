Бывший капитан «Баварии» Томас Мюллер оценил шансы своих бывших партнёров Гарри Кейна и Майкла Олисе на получение «Золотого мяча».

«Учитывая его реализацию и игру в атаке, Кейн — лучший форвард, на мой взгляд. Гарри умеет многое, но он не из тех игроков, кто пройдёт четырёх соперников на дриблинге.

При вручении "Золотого мяча" учитывают "элемент артистизма". В целом я считаю Кейна более важным игроком для команды. Но когда речь заходит о голосовании на звание лучшего футболиста мира, предпочтение отдают игрокам с раскованным, артистичным, почти волшебным стилем игры — такому, какой есть у Олисе, и которому нельзя просто научиться. Майкл — артист, который даёт результат. Поэтому он и будет определять игру команды», — цитирует легенду «Баварии» Bayern & Germany.

32‑летний Кейн проводит третий сезон в составе «Баварии». В этом году он провёл 51 матч во всех турнирах, забил 61 гол и сделал 7 передач.

24‑летний Олисе играет в Мюнхене с лета 2024 года. В этом сезоне он вышел на поле 52 раза, забил 22 мяча и отметился 31 ассистом.