«Монца» гарантировала себе выход в высший дивизион Италии, победив в стыковых матчах Серии В.

В ответном матче финала плей-офф Серии В «Монца» уступила «Катандзаро» со счетом 0:2. В первом поединке «бьянкоросси» обыграли соперника с тем же счетом.

«Монца» пробилась в Серию А из-за более высокого места в чемпионате (3-е место).

Результат матча Монца Монца 0:2 Катандзаро Катандзаро 0:1 Фелипе Жак 39' 0:2 Ruggero Frosinini 78' Монца: Демба Тиам, Самуэле Биринделли, Филиппо Делли Карри, Андреа Карбони ( Lorenzo Lucchesi 70' ), Пауло Ацци, Леонардо Коломбо, Маттео Пессина, Эрнани ( Педро Обьянг 83' ), Дани Мота ( Андреа Петанья 46' ), Патрик Кутроне ( Джузеппе Казо 69' ), Adam Bakoune ( Валентин Антов 74' ) Катандзаро: Мирко Пильячелли, Фелипе Жак ( Ruggero Frosinini 63' ), Матиас Антонини Луи, Томмазо Кассандро ( N'Dri Philippe Koffi 78' ), Симоне Понтиссо ( Marco Pompetti 46' ), Якопо Петриччоне, Костантино Фавасули, Пьетро Иеммелло, Филиппо Питтарелло, Федерико Ди Франческо ( Gabriele Alesi 55' ), Mattia Liberali ( Marco D`Alessandro 78' ) Жёлтые карточки: Дани Мота 85', Самуэле Биринделли 87', Демба Тиам 90+3', Валентин Антов 90+3' — Симоне Понтиссо 25', Ruggero Frosinini 85', N'Dri Philippe Koffi 90+2'

Статистика матча 4 Удары в створ 8 2 Удары мимо 5 33 Владение мячом 67 3 Угловые удары 3 2 Офсайды 2 18 Фолы 18

Стоит отметить, что «бьянкоросси» смогли вернуться в элитный итальянский дивизион всего через год после вылета в Серию B.