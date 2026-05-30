«Монца» гарантировала себе выход в высший дивизион Италии, победив в стыковых матчах Серии В.
В ответном матче финала плей-офф Серии В «Монца» уступила «Катандзаро» со счетом 0:2. В первом поединке «бьянкоросси» обыграли соперника с тем же счетом.
«Монца» пробилась в Серию А из-за более высокого места в чемпионате (3-е место).
Результат матча
МонцаМонца0:2КатандзароКатандзаро
0:1 Фелипе Жак 39' 0:2 Ruggero Frosinini 78'
Монца: Демба Тиам, Самуэле Биринделли, Филиппо Делли Карри, Андреа Карбони (Lorenzo Lucchesi 70'), Пауло Ацци, Леонардо Коломбо, Маттео Пессина, Эрнани (Педро Обьянг 83'), Дани Мота (Андреа Петанья 46'), Патрик Кутроне (Джузеппе Казо 69'), Adam Bakoune (Валентин Антов 74')
Катандзаро: Мирко Пильячелли, Фелипе Жак (Ruggero Frosinini 63'), Матиас Антонини Луи, Томмазо Кассандро (N'Dri Philippe Koffi 78'), Симоне Понтиссо (Marco Pompetti 46'), Якопо Петриччоне, Костантино Фавасули, Пьетро Иеммелло, Филиппо Питтарелло, Федерико Ди Франческо (Gabriele Alesi 55'), Mattia Liberali (Marco D`Alessandro 78')
Жёлтые карточки: Дани Мота 85', Самуэле Биринделли 87', Демба Тиам 90+3', Валентин Антов 90+3' — Симоне Понтиссо 25', Ruggero Frosinini 85', N'Dri Philippe Koffi 90+2'
Стоит отметить, что «бьянкоросси» смогли вернуться в элитный итальянский дивизион всего через год после вылета в Серию B.