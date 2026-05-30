Бывший игрок московского «Локомотива», Марио Митай, может продолжить свою карьеру в итальянской «Роме».

Марио Митай globallookpress.com

Согласно информации, опубликованной на аккаунте Almodrj в социальных сетях, итальянский клуб проявляет интерес к албанскому футболисту, выступающему за «Аль-Иттихад». По данным источника, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии.

Сумма трансфера составит 10 миллионов евро, как сообщает источник. Главный тренер «Ромы», Джан Пьеро Гасперини, уже одобрил переход Митая в свою команду. Ожидается, что в течение следующей недели 22-летний игрок пройдёт медицинское обследование для завершения сделки.

Марио Митай защищал цвета «Локомотива» с августа 2022 года до сентября 2024 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.