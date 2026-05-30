Одним из первых приобретений Энцо Марески на посту главного тренера «Манчестер Сити» может стать Марк Кукурелья из «Челси».

Как сообщает портал Caught Offside, итальянский специалист выразил желание усилить 27‑летним испанцем левый фланг обороны «горожан». Мареска отлично знает возможности Кукурельи по работе в «Челси» и считает его оптимальным кандидатом на усиление проблемной позиции.

Сам «Челси» не настроен отпускать своего ведущего футболиста, но испанец настроен уйти из клуба.

Сейчас Кукурелья оценивается в € 50 млн, а его контракт действует до 2028 года. В этом сезоне испанец сыграл 50 матчей, забил один мяч и сделал 4 голевые передачи.