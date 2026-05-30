Билли Гилмор, полузащитник сборной Шотландии, получил травму правого колена накануне отлета на чемпионат мира в США.

В товарищеском матче с Кюрасао, который завершился со счетом 4:1, футболист «Наполи» покинул поле на 42-й минуте. Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк выразил надежду на благополучный исход обследования 24-летнего игрока.

Гилмор сыграл 46 матчей за национальную команду. Вероятно, он должен был выйти в стартовом составе против сборной Гаити в первом матче группового этапа чемпионата мира 13 июня.