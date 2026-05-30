Шамиль Газизов, генеральный директор махачкалинского «Динамо», сообщил, что клуб в настоящее время не планирует покупать защитника Георгия Джикию.

Георгий Джикия globallookpress.com

«У нас уже определен пул игроков, по которым мы работаем. Джикии в этом пуле нет по ряду причин. Но нам бесспорно было бы интересно, чтобы Георгий оказался в Махачкале в дальнейшем», — сказал Газизов Sport24.

32-летний российский футболист выступает за «Антальяспор» с 2025 года, и его контракт с клубом действует до лета 2027 года. За это время Джикия сыграл 17 матчей за турецкую команду и забил 2 гола. С декабря он перестал попадать в основной состав.