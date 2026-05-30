Бывший нападающий сборной Италии Алессандро Дель Пьеро оценил игру российского голкипера ПСЖ Матвея Сафонова.

«Матвеем я впечатлён, у него есть характер. Он же был вторым вратарём, сидел под Доннаруммой. А иногда был и третьим. Никто не ожидал такого взрыва от Матвея Сафонова.

Я не ожидал, что он станет первым вратарём ПСЖ не потому что он слабый, не из-за его качеств. Он сделал шаг вперёд, он показал, что готов. В ПСЖ очень тяжело играть и Сафонов это заслужил. Он всё доказал уже», — сказал Дель Пьеро в эфире Okko.

Напомним, что Матвей Сафонов вышел в стартовом составе ПСЖ на матч финала Лиги чемпионов против «Арсенала». После 8-и минут игрового времени «канониры» ведут в счете — 1:0.