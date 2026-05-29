Экс-главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско близок к назначению главным тренером итальянской «Болоньи».

Доменико Тедеско globallookpress.com

«Ведутся переговоры о назначении Доменико Тедеско в "Болонью" новым тренером. Готов контракт до 2028 года. "Болонья" обращалась к Даниэлю Де Росси и Раффаэле Палладино, но они отказались», — написал в соцсети известный журналист Николо Скира.

Последним местом работы 40-летнего Тедеско был турецкий «Фенербахче». Также после «красно‑белых» он работал со сборной Бельгии.

В этом сезоне «Болонья» финишировала на 8‑й строчке в таблице Серии А.