Полузащитник английского клуба «Кристал Пэлас», Адам Уортон, поделился своими мыслями о главном тренере команды, Оливере Гласнере, который намерен покинуть клуб по окончании сезона.

«Его последняя игра в качестве главного тренера "Пэлас"… Изменения, которые он внес за два с половиной года, невероятны. Три кубка для "Кристал Пэлас", первые три кубка в истории клуба — это невероятно. Безусловно, это один из лучших тренеров, которые когда-либо работали в "Пэлас". Он оказал огромное влияние на то, как теперь выступает клуб. Стремимся не просто остаться в Премьер-лиге и играть в Европе. Стремимся побеждать, поднимаясь как можно выше», — приводит слова Уортона официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

27 мая «Кристал Пэлас» одержал победу над испанским «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций, забив единственный гол в матче.