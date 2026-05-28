Полузащитник английского клуба «Кристал Пэлас», Адам Уортон, поделился своими мыслями о главном тренере команды, Оливере Гласнере, который намерен покинуть клуб по окончании сезона.

Адам Уортон

«Его последняя игра в качестве главного тренера "Пэлас"… Изменения, которые он внес за два с половиной года, невероятны.  Три кубка для "Кристал Пэлас", первые три кубка в истории клуба — это невероятно.  Безусловно, это один из лучших тренеров, которые когда-либо работали в "Пэлас".  Он оказал огромное влияние на то, как теперь выступает клуб.  Стремимся не просто остаться в Премьер-лиге и играть в Европе.  Стремимся побеждать, поднимаясь как можно выше», — приводит слова Уортона официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

27 мая «Кристал Пэлас» одержал победу над испанским «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций, забив единственный гол в матче.