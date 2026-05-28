Президент «Урала» Григорий Иванов дал ответ на вопрос о будущем Василия Березуцкого в качестве тренера команды.

Василий Березуцкий globallookpress.com

«Окончательного решения пока нет. Но, скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Мы с ним после ответного стыка поговорили... Я к нему всегда с уважением относился — и как к игроку, спортсмену, и как к тренеру, и как к человеку. Но сейчас у него свои мысли... Не буду их озвучивать, это лучше вам у него самого спросить. Так что, по всей видимости, он уйдет», — цитирует Иванова «СЭ».

43-летний Василий Березуцкий возглавляет «Урал» с декабря 2025 года. За этот период под его руководством команда добилась шести побед, дважды сыграла вничью и потерпела семь поражений. В переходных матчах за право участвовать в РПЛ в сезоне 2026/27 «Урал» уступил махачкалинскому «Динамо».