Форвард «Сантоса» Неймар 27 мая пропустил тренировочное занятие сборной Бразилии, поскольку отправился на дополнительное медицинское обследование повреждённой икроножной мышцы правой ноги. Об этом сообщили в Бразильской конфедерации футбола (CBF).

В медицинском штабе отметили, что расширенная диагностика необходима для уточнения степени травмы, из-за которой 34-летний нападающий не играет с 17 мая, когда провёл последний матч за «Сантос» против «Коритибы» в чемпионате Бразилии.

По информации ESPN Brasil, Неймар посетил клинику вместе с руководителем медицинской службы национальной команды Родриго Ласмаром. Там ему была выполнена МРТ.

Участие Неймара в первом контрольном матче Бразилии перед ЧМ-2026 с Панамой 31 мая остаётся под вопросом. Вторая товарищеская встреча запланирована на 5 июня против сборной Египта.