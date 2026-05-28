Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о поражении от команды Египта (0:1) в товарищеском матче.

«Все проблемы были от поля. Привыкали к нему, привыкали к мячу. Это приводило к потерям. Первые 15 минут не впечатлили, потом была равная игра. И прессинг получался, и в атаке что‑то начало получаться.

После 60‑й минуты чуть подсели, прессинг не получался. И в атаке хотелось бы создавать больше. Не всегда правильно располагались, чтобы вскрывать эту оборону», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Египта ведет подготовку к ЧМ-2026. У сборной России же впереди домашние спарринги с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.