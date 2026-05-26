Знаменитый в прошлом защитник «МЮ» и сборной Англии Рио Фердинанд считает, что минувший сезон в Премьер-лиге получился очень интересным и держал интригу до последнего тура.

«Премьер-лига была потрясающей... Чемпионская гонка почти до самого конца! Поздравляю "Арсенал".

"Манчестер Юнайтед" поднялся с 15-го места в АПЛ на третье. Вылет "Вест Хэма" расстроил. "МЮ" нуждается в больших переменах! Отдам должное "Борнмуту", "Сандерленду" и "Брайтону". Отдельное спасибо Киту Эндрюсу из "Брентфорда" — думал, что он будет не так прост.

В следующем сезоне нужно исправить одну вещь — ВАР.

Лучший игрок сезона — Бруну Фернандеш. Лучший тренер — Микель Артета. Прорыв сезона — "Сандерленд". Лучшие подписания — Джака, Ламменс, Семеньо.

Спасибо Пепу Гвардиоле и Мо Салаху, которые покидают свои команды, от болельщика "МЮ"! Но если говорить серьезно, то они оба много сделали для АПЛ и являются выдающимися личностями. Удачи в дальнейшем!» — написал Фердинанд в соцсети.

В этом сезоне чемпионом впервые за длительное время стал лондонский «Арсенал». Второе место у «Манчестер Сити», а третьим финишировал «Манчестер Юнайтед».