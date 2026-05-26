Петербургский «Зенит» предложил за форварда «Трабзонспора» Фелипе Аугусто сумму в 18 млн евро, информирует известный турецкий журналист Решат Кан Озбудак.

22‑летний бразилец выступает в Трабзоне с 2025 года. Всего в минувшем сезоне сыграл 40 матчей во всех турнирах и отметился в них 15 забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает сейчас Фелипе Аугусто в 15 млн евро, а его контракт действует до 2029 года.

Нападающий является воспитанником «Коринтианса», также играл в бельгийском «Серкль Брюгге».