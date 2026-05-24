Главный тренер «Наполи» Антонио Конте объявил об уходе из клуба.

«Месяц назад я позвонил президенту Де Лаурентису и ничего не просил. Я сказал, что мой путь подходит к концу. Мне не хотелось ничего знать, потому что это решение я уже принял.

В "Наполи" я потерпел неудачу в одном: мне не удалось обеспечить сплоченность, а без сплоченности сложно бороться с другими командами. Вокруг команды было много яда, а "Наполи" не нужны неудачники, которые разбрасывают яд. После матча с "Болоньей" я почувствовал, что есть ситуации, которые мне не нравятся. У меня хватило характера сказать, что я не хочу проводить безрезультатные сезоны, и я был готов уйти в отставку. Некоторые новички из трансферной кампании не вписались в старую команду, но потом мы четко поговорили с ребятами, и мы все оказались в одной лодке», — цитирует Конте La Gazzetta dello Sport.

Во главе «Наполи» Конте встал летом 2024 года. В первый же год работы команда выиграла Серию А, а в этом сезоне финишировала второй.