Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал своё будущее в мюнхенском клубе, отметив, что пока не считает нужным торопиться с решением о продлении контракта.

Соглашение 32-летнего форварда с «Баварией» рассчитано до лета 2027 года. По словам Кейна, переговоры о возможном продлении планировались до конца сезона, однако ситуация пока не перешла в активную фазу, в том числе из-за предстоящего чемпионата мира.

Англичанин подчеркнул, что чувствует себя комфортно в Германии и доволен атмосферой в клубе, но окончательное решение будет зависеть от результатов команды в ближайший период.

«Я определённо рассматриваю вариант остаться подольше. У меня ещё не было разговоров с "Баварией" на эту тему, но я открыт к диалогу», — сказал Кейн Daily Mail.

Кейн выступает за «Баварию» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 51 матч во всех турнирах, забив 61 гол и отдав семь результативных передач.