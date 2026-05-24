Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение команды от «Валенсии» в матче 38-го тура чемпионата Испании.

Немецкий специалист признал, что соперник заслуженно добился победы, а каталонцы допустили слишком много ошибок по ходу встречи. По словам Флика, игрокам «Валенсии» этот результат был нужнее.

«Было видно, что у них на кону стояло больше, чем у нас», — приводит слова наставника Marca.

Напомним, что матч завершился победой «Валенсии» со счетом 3:1. «Барселона» досрочно оформила чемпионский титул в Ла Лиге. По итогам сезона команда Флика набрала 94 очка в 38 турах.