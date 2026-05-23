Нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо высоко оценил форварда Джошуа Зиркзее, назвав его самым недооцененным игроком в составе команды.

«Джошуа Зиркзее. Почему? Потому что он умеет взаимодействовать с игроками. Он очень сильный парень. Было очень сложно обыграть его на тренировке, когда он контролировал мяч. И, конечно же, у него хорошая реализация моментов, мощные удары. Я очень впечатлен. Он еще и приятный, веселый парень», — приводит слова Мбемо Sky Sports.

Контракт Зиркзее с клубом рассчитан до лета 2029 года. В этом сезоне он сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.