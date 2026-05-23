«Барселона» активизирует усилия по подписанию нападающего «Баварии» Гарри Кейна.
Клуб видит в англичанине потенциальную долгосрочную замену Роберту Левандовски, который станет свободным агентом по завершении сезона. Об этом информирует Transfer News Live.
По информации источника, Кейн приобретает все большую поддержку среди руководства клуба. Главный тренер Ханс-Дитер Флик подчеркнул, что команде необходим высококлассный нападающий.
Кроме того, «Барселона» проявляет интерес к другим перспективным форвардам, таким как Хулиан Альварес и Жоао Педро. Действующий контракт Гарри Кейна с «Баварией» рассчитан до 2027 года, и в ближайшее время стороны могут начать переговоры о его продлении.