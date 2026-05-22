Официальный сайт итальянской Серии А признал центрального полузащитника «Ромы» Никколо Пизилли лучшим молодым игроком по итогам мая.

В этом месяце 21‑летний футболист сборной Италии забил гол и отметился ассистом в игре с «Фиорентиной» (4:0), а также голевой передачей в римском дерби с «Лацио» (2:0).

Всего же на счету воспитанника «Ромы» в этом сезоне — 33 матча, 4 забитых мяча и 4 результативные передачи.

