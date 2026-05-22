Нападающий «Сантоса» Неймар прибыл в расположение сборной Бразилии с повреждением, сообщает ESPN Brasil.

По данным источника, травма форварда оказалась серьёзнее, чем ранее заявляли в «Сантосе». В клубе утверждали, что у футболиста наблюдается лишь небольшой отёк икроножной мышцы, который не должен помешать ему полноценно подготовиться к чемпионату мира.

Однако после медицинского обследования стало известно, что Неймар может пропустить ближайшие товарищеские матчи сборной Бразилии против Панамы и Египта, которые состоятся 31 мая и 5 июня. Кроме того, точные сроки восстановления 34-летнего нападающего пока остаются неизвестными.

27 мая все игроки бразильской национальной команды, включая Неймара, пройдут дополнительные медицинские тесты. После этого тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти получит полную информацию о состоянии футболистов.