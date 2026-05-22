Руководство «Краснодара» заинтересовано в подписании молодого бразильского полузащитника «Ботафого» Матеуса Мартинса в летнее трансферное окно.

По информации Globo, 22-летний футболист находится в сфере интересов российского клуба. Конкуренцию «Краснодару» в борьбе за игрока составляют нидерландский «Фейеноорд», английский «Ковентри» и испанская «Сельта». Бразильский клуб готов расстаться с полузащитником примерно за 8 миллионов евро.

Контракт Мартинса с «Ботафого» действует до конца 2028 года.

В нынешнем сезоне футболист провёл 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

«Краснодар» по итогам сезона занял второе место в РПЛ.