Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился ожиданиями перед финалом Кубка Германии против «Штутгарта».

«Со стороны кажется, что имеют значение лишь успехи и титулы. Но когда находишься непосредственно в гуще событий и оглядываешься на последние несколько лет, то видишь: мы неизменно демонстрировали футбол высокого уровня.

Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть завтрашний матч. Тем не менее, я не оцениваю сезон, исходя из результата одной-единственной игры.

У меня складывается ощущение, что команде в радость приходить на тренировки каждый день, и все горят желанием играть в футбол вместе. Это имеет огромную ценность для нашего развития. На то, выиграем мы или проиграем, мы можем повлиять лишь в определенной степени, я же далек от того, чтобы измерять успех исключительно количеством титулов.

Однако, когда спустя десять лет оглядываешься назад, хочется видеть, что ты завоевал как можно больше трофеев. Поэтому завтра мы выложимся по максимуму», — сказал Киммих Bayern & Germany.

Матч между «Баварией» и «Штутгартом» состоится завтра, 23-го мая в 21:00 мск.