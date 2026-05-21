Комментатор Геннадий Орлов посоветовал хавбеку «Локомотива» Алексею Батракову не переходить в ЦСКА.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Батраков только в Европу поедет.  Не надо ему в ЦСКА.  Но я бы на его месте ещё год поиграл в "Локомотиве".  Ему обрасти мышцами надо, чтобы у него не получилась история Захаряна.

И вот Аршавин поехал в лондонский "Арсенал", уже засветившись в Европе, и Матвей Сафонов тоже.  И это правильно!  Миранчук поехал чуть раньше и сидел в запасе…

Батракову надо окрепнуть.  По пониманию игры хорош, удар у него поставлен, он лидер.  Но ему нужно больше сил физических», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».