Комментатор Геннадий Орлов посоветовал хавбеку «Локомотива» Алексею Батракову не переходить в ЦСКА.

«Батраков только в Европу поедет. Не надо ему в ЦСКА. Но я бы на его месте ещё год поиграл в "Локомотиве". Ему обрасти мышцами надо, чтобы у него не получилась история Захаряна.

И вот Аршавин поехал в лондонский "Арсенал", уже засветившись в Европе, и Матвей Сафонов тоже. И это правильно! Миранчук поехал чуть раньше и сидел в запасе…

Батракову надо окрепнуть. По пониманию игры хорош, удар у него поставлен, он лидер. Но ему нужно больше сил физических», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».