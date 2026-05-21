Защитник сборной Бразилии Данило оценил состав национальной команды перед стартом мундиаля. В финальной части ЧМ-2026 бразильцы сыграют в группе С с Марокко, Гаити и Шотландией.

«Я вижу нынешнюю ситуацию в нашей национальной команде как отражение бразильского народа. Они страдали, часто восставали из пепла и проявляли огромную стойкость. Они продолжают идти вперёд, борются, смеются, плачут, но в конце концов они празднуют — празднуют жизнь и всё, чего они достигли, — и это стало для меня источником мотивации.

У нас очень молодая команда, и подавляющее большинство наших игроков выступают в Европе, где они выработали сильный и высокопрофессиональный подход. Думаю, что мы, более опытные игроки, можем внести свой вклад, проявив готовность к упорному труду и самопожертвованию, и помочь окружающим понять, что трудные моменты приходят и уходят», — цитирует Данило сайт ФИФА.