Наставник «Ахмата» Станислав Черчесов высказался про состав грозненского клуба.

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов globallookpress.com

«Доволен ли я текущим качеством состава "Ахмата"?  Мы привыкли работать с теми футболистами, которые у нас есть.  Мы не взяли Ибрагимовича, у нас есть Мелкадзе, которого мы развиваем.  Максим Самородов забил 5, отдал 10 передач.  Эгаш Кассинтура — 9 голов, 5 передач.  Все сделали скачок — один больше, другой меньше.  Ни один футболист не задержался в развитии, все работают.

Меня часто спрашивают о Лечи Садулаеве.  Я говорю, что он стал сильнее — в моем понимании, на порядок.  Это видно и по ментальным качествам, и по физическим.  Да, забивать стал меньше, хотя моментов у него много.  Мы хотим, чтобы он больше реализовывал свои моменты — игроку его уровня положено.  Но Лечи стал отрабатывать назад, как никогда этого не делал.  Могу сказать, он стал более основательным футболистом.  Если в следующем сезоне добавит в завершении, получится игрок совершенно другого уровня.  И в команде я так могу отметить каждого», — цитирует Черчесова «СЭ».

«Ахмат» по итогам минувшего сезона занял девятое место, набрав 37 очков.