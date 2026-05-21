Наставник «Ахмата» Станислав Черчесов высказался про состав грозненского клуба.

«Доволен ли я текущим качеством состава "Ахмата"? Мы привыкли работать с теми футболистами, которые у нас есть. Мы не взяли Ибрагимовича, у нас есть Мелкадзе, которого мы развиваем. Максим Самородов забил 5, отдал 10 передач. Эгаш Кассинтура — 9 голов, 5 передач. Все сделали скачок — один больше, другой меньше. Ни один футболист не задержался в развитии, все работают.

Меня часто спрашивают о Лечи Садулаеве. Я говорю, что он стал сильнее — в моем понимании, на порядок. Это видно и по ментальным качествам, и по физическим. Да, забивать стал меньше, хотя моментов у него много. Мы хотим, чтобы он больше реализовывал свои моменты — игроку его уровня положено. Но Лечи стал отрабатывать назад, как никогда этого не делал. Могу сказать, он стал более основательным футболистом. Если в следующем сезоне добавит в завершении, получится игрок совершенно другого уровня. И в команде я так могу отметить каждого», — цитирует Черчесова «СЭ».

«Ахмат» по итогам минувшего сезона занял девятое место, набрав 37 очков.