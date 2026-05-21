Стала известна символическая сборная Лиги Европы.
Вратарь: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).
Защитники: Виктор Гомес («Брага»), Маттиас Гинтер («Фрайбург»), Морато («Ноттингем Форест»), Оскар Мингеса («Сельта»).
Полузащитники: Джон Макгинн («Астон Вилла»), Максимилиан Эггештайн («Фрайбург»), Морган Роджерс («Астон Вилла»).
Нападающие: Антони («Бетис»), Эмилиано Буэндия («Астон Вилла»), Игор Жезус («Ноттингем Форест»).
Напомним, что в финале «Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» (3:0) и выиграла Лигу Европы впервые в своей истории.