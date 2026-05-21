Герой первого стыкового матча за право играть в РПЛ против «Ротора» нападающий «Акрона» Беншимол высказался о роли нападающего Артёма Дзюбы в клубе.

«Я — очередной игрок, который всегда старается помочь команде. Но у нас есть лидер, наш капитан — Артём Дзюба, который всегда старается нас заряжать эмоционально. Я же просто стараюсь быть тем, кто отдаёт максимум на поле, чтобы побеждать.

Дзюба — такой же футболист на поле, как и мы. Были моменты, когда он получал травмы, из‑за чего у нас была ротация. Но главное в нашем деле — это всегда быть готовым и адаптироваться к той ситуации, которую мы имеем, чтобы совместно добиваться результата», — сказал Беншимол «Матч ТВ».

Первую игру «Акрон» выиграл со счётом 2:0 в гостях у «Ротора», а Беншимол забил оба мяча. Ответная встреча состоится 23 мая в Самаре.