Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри якобы намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно и перейти в мадридский «Реал».

По информации Marca, 29-летний хавбек заинтересован в переходе в «королевский клуб» и уже принял для себя решение о возможном уходе из Англии. Сообщается, что на его выбор повлияло и предстоящее изменение в тренерском штабе «Манчестер Сити» — летом команду может покинуть Хосеп Гвардиола.

При этом контракт Родри с «горожанами» действует до июня 2027 года.

В нынешнем сезоне испанец провёл 21 матч в чемпионате Англии и забил один гол. Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года.