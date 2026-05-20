Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал информацию о своем будущем.

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов globallookpress.com

«Я главный тренер "Ахмата".  Говорят, что можно туда, сюда.  Можно и в космос улететь.  Не люблю такие разговоры.  Понимаю, что ваш брат живет домыслами, это нормальное явление.  Но это вносит недопонимание и проблемы в клуб.  Я стою перед командой каждый день, они все читают в СМИ.  На сегодняшний день я ни с кем переговоров не вел, у меня действующий контракт с "Ахматом".  Делаю все возможное, чтобы клуб стал лучше.  Ни с кем не разговаривал, не веду переговоры за спиной клуба.  Если будет звонок, отправлю к руководству», — цитирует Черчесова «СЭ».

Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года.  В прошлом сезоне команда заняла девятое место, заработав 37 очков по итогам 30 матчей.