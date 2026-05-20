Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал информацию о своем будущем.

«Я главный тренер "Ахмата". Говорят, что можно туда, сюда. Можно и в космос улететь. Не люблю такие разговоры. Понимаю, что ваш брат живет домыслами, это нормальное явление. Но это вносит недопонимание и проблемы в клуб. Я стою перед командой каждый день, они все читают в СМИ. На сегодняшний день я ни с кем переговоров не вел, у меня действующий контракт с "Ахматом". Делаю все возможное, чтобы клуб стал лучше. Ни с кем не разговаривал, не веду переговоры за спиной клуба. Если будет звонок, отправлю к руководству», — цитирует Черчесова «СЭ».

Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года. В прошлом сезоне команда заняла девятое место, заработав 37 очков по итогам 30 матчей.